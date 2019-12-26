سقوط 5 متهمين أطلقوا النار على جواهرجي بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث العياط جنوب الجيزة، القبض على المتهمين الخمسة بإطلاق النار على مالك محل مشغولات ذهبية بدافع السرقة. المتهمون الخمسة طاردوا الضحية بقرية الناصرية مستقلين سيارة ربع نقل، لكن محاولتهم لإيقافه باءت بالفشل، مما دفعم لاستهداف سيارته بالرصاص دون تعرضه لمكروه. عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث العياط من ضبط المتهمين وبحوزة أحدهم سلاح ناري وطلقات من ذات العيار، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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