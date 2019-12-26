"محدش قدر ينقذهم من النار".. النيابة تصرح بدفن طفلين لقيا مصرعها حرقا بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: صرحت نيابة مركز كرداسة وإمبابة بالجيزة، بدفن جثماني طفلين لقيا مصرعهما إثر اندلاع حريق داخل شقتهما بمنطقة أبورواش. وكانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغ باندلاع النيران داخل منزلهما بمنطقة أبو رواش بكرداسة. انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها. Advertisements أسفر الحريق عن وفاة طفلين، وحدوث تلفيات في محتويات المسكن. أفادت التحريات والمعاينة، أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جنائية. وبمناظرة النيابة لجثتى الطفلين تبين أن الاختناق وراء وفاتهما. تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لبيان سبب الحريق.

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