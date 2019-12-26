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"أمطار على شمال البلاد".. تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 11 18
شبين الكوم 11 18
طنطا 11 18
دمنهور 12 17
الإسكندرية 12 17
بلطيم 12 16
مطروح 12 18
السلوم 10 17
سيوة 09 18
بورسعيد 12 16
دمياط 12 16
الزقازيق 13 19
الإسماعيلية 13 18
السويس 13 18
العريش 11 18

رفح 11 17
رأس سدر 16 20

نخل 09 16

نويبع 15 23

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طابا 15 21

كاترين 02 15
الطور 16 19

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 23
مرسى علم 14 23
الفيوم 12 20
بنى سويف 12 21
المنيا 12 21
أسيوط 08 20
سوهاج 08 20
قنا 07 21
الأقصر 09 21

أسوان 08 22

أبو سمبل 08 21

الوادي الجديد 05 22
شلاتين 14 23
أبو رماد 13 24

حلايب 16 21
رأس حدربة 15 22

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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