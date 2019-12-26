"افتحوا لهم أبواب الثقة".. الرئاسة تنشر فيديو لحديث السيسي عن الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- يوسف عفيفي:
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الشباب خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
وكانت فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، انطلقت خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.
وناقش المنتدى موضوعات: الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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