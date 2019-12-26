4 صور ترصد تفقد رئيس الوزراء لأعمال تطوير ميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، صورًا من جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لميدان التحرير.
وتفقد "مدبولي"، أعمال تطوير ميدان التحرير، في إطار خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، وذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بحضور الوزراء الجدد.
رافق "مدبولي" خلال الجولة، وزراء: الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.
ووجه رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير للميدان، وإعادة رونقه، وإبرازه على نحو حضاري، بما يشمل رفع كفاءة الميدان المخطط تزيينه بمسلة فرعونية وعدد من تماثيل الكباش، حيث سيتم نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش (تماثيل على شكل أبي الهول برأس كبش)، وهي الموجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.
كما وجه مدبولي بالعمل على سرعة تجميل صورة المباني المحيطة بالميدان، وخاصة مجمع التحرير ، لافتاّ إلى أن عملية التفقد والمتابعة تأتي بهدف دفع سير أعمال التطوير وإسراع التنفيذ.
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