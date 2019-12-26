أخبار مصر | "الوزير الدينامو".. أشرف صبحي الأكثر نشاطًا في 2019 (حصاد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير الدينامو".. أشرف صبحي الأكثر نشاطًا في 2019 (حصاد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان 2019 عامًا مليئًا بالنشاطات والفعاليات التي شارك بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو أكثر الوزراء نشاطًا وحركة؛ حيث شارك في العديد من الفعاليات والبرامج التي أطلقتها الوزارة، والوزارات الأخرى أيضًا.

و أولى الوزارة عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة، بالاضافة إلى العمل على وضع مجموعة من البرامج التدريبية لصقل قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم فى مختلف المجالات، فضلًا عن دورات فى أهمية المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.



وترصد "ألفجـر" في السطور التالية، ما شارك به الدكتور أشرف صبحي خلال العام الماضي.

افتتاح برنامج سر النجاح

شارك في افتتاحه الوزير، ونفذته الوزارة لتعريف الشباب بالرموز المصرية الناجحة في ضوء استراتيجية الوزارة نحو تطوير قدرات الشباب، بهدف بث الأمل في نفوس الشباب، وتعريفهم بالدروس المستفادة من قصص الشخصيات والرموز الوطنية الناجحة، وكذا تعريف الشخصيات العامة بالنماذج الشبابية الناجحة في الدولة، وتبادل الثقافات والآراء حول مختلف القضايا بين الشباب المشاركين في الفعاليات.

تسليم مجموعة من الشباب والفتيات قيمة الدفعة الأولي من المنحة المالية المقدمة لمشروعاتهم الصغيرة

سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من الشباب والفتيات قيمة الدفعة الأولى من المنحة المالية المقدمة لمشروعاتهم الصغيرة ضمن برنامج "مشروعات تمكين الشباب"، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرانكفونية؛ حيث تنوعت المشروعات الصغيرة للشباب التى تدعمها الوزارة ما بين مشروعات خدمية وصناعية وإنتاجية فى مجالات تسمين المواشى، طباعة جرافيك، خياطة مفروشات ومبردات مياه.



فعاليات ماراثون الشباب الإفريقي في نسخته الأولى

شارك الوزير أيضًا في إطلاق مارثون الشباب الأفريقي، والذي جاء في إطار فعاليات أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، من أمام كوبرى أسوان الجديد والذي انتهى بنادي أسوان بمسافة 11 كيلو مترًا.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة عددًا من البرامج والأنشطة بالمحافظة، والتي استهدفت دمج أبناء القارة الأفريقية في بوتقة واحدة، للتأكيد على أن مصر دائمًا تتواجد مع أشقائها وأصدقائها من الدول الأفريقية، بهدف التنمية على صعيد كافة المجالات.

ختام فعاليات النسخة رقم "٤٧" من سباق مصر الدولي للدراجات

كما شارك أشرف صبحي في الفعاليات ١٢٠ متسابقًا مثلوا ١١ دولة، هي "ألمانيا، روسيا، اليونان، ماليزيا، أنجولا، المغرب، الجزائر، عمان، البحرين، الإمارات"، بالإضافة إلى مصر.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم السياحة الرياضية، والتي عكست دور الرياضة في المساهمة والترويج السياحي من خلال تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية.

افتتاح معرض الفنون التشكيلية لأوسكار الإبداع الافريقي بالقاهرة والفيوم

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معرض الفنون التشكيلية لأوسكار الإبداع الأفريقي، والذي ينظم ضمن فعاليات أوسكار الإبداع الأفريقي، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وضم المعرض لوحات من التصوير الزيتي والتصويرالفوتوغرافي، والرسم، وقطع من الأشغال الفنية والكاريكاتير، للمشاركين من شباب القارة الأفريقية في اوسكار الإبداع الأفريقي، وتم تنظيم أوسكار الإبداع الإفريقي تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، وبمشاركة شباب من دول "السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر، جنوب افريقيا" بالإضافة إلى مصر.

المشاركة في المنتدى الاقتصادي الاجتماعي المقام بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لقاءات ثنائية مع كل من جولين بونجنير وزيرة الشباب والمرأة النمساوية، وسيم وزيرة الشباب بدولة سنغافورة، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى الاقتصادي الاجتماعي المقام بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات الهامة جاء في مقدمتها تبادل الخبرات والتجارب والنماذج الشبابية الناجحة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية، والتجربة المصرية الناجحة التي تحققت في عهد القيادة السياسية، والتي تولي اهتماما كبيرا بتطوير الحركة الشبابية المصرية، ودعمها بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية في مصر، وذلك من خلال إدماجهم وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل. كما تطرقت الاجتماعات إلى بحث سبل التعاون بين مصر وكلا من النمسا وسنغافورة، وذلك في مجالات الشباب والرياضة.

لقاء الشباب المتطوعين في بطولة كأس الأمم الإفريقية

اجتمعت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق مع الشباب المتطوعين فى تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والذي بلغ عددهم 2900 متطوع.

المشاركة بنموذج محاكاة المؤتمر الدولى للأمم المتحدة للسكان والتنمية

نفذته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي عقد بالقاهرة عام 1994، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهد حفل الافتتاح الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المشاركة في حملة " كيلن شورز"

شارك الدكتور أشرف صبحي في حملة كيلن شورز لتنظيف مياه النيل من المخلفات البلاستيكية وحماية المياة والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتستمر الحملة لمدة عامين قادمين برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتم تنفيذ الحملة بمشاركة أكثر من 250 فرد من متطوعي الكشافة وبدأت الحملة من نادي الكشافة والرياضات جمع خلالها المشاركين كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية المتواجدة بمياه النيل.

لقاء مع وزراء لتحديد الخطوات النهائية المتعلقة بالمشروعات المستقبلية لعام 2019

عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من الوزارات مائدة مستديرة مع الجانب الألمانى لتحديد الخطوات النهائية المتعلقة بالمشروعات المستقبلية لعام 2019، وذلك فى إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الإلمانية "برلين" والتحضير لاجتماعات لدورة الرابعة للجنة الثنائية المصرية الألمانية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي.

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وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز شباب الجزيرة ٢ بالسادس من أكتوبر

وضع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وشريف الشربيني رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز شباب الجزيرة ٢ بالسادس من أكتوبر.

وأكد صبحي على هامش وضعه حجر الأساس لمركز الشباب على أن المشروع يهدف لخدمة قطاع عريض من ساكني مدينة السادس من أكتوبر طبقًا لرؤية وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بالمصريين والعمل على تقديم أفضل خدمات لهم؛ حيث يتضمن الفرع الجديد العديد من الخدمات منها ٤ قاعات للاسكواش، ملعبًا قانونيًا ومدرجاته، ٢ ملعب خماسي، حمام سباحة أوليمبيًا، إضافة إلى منطقة اطفال وقاعة احتفالات تسع ٥٠٠ شخص.

مبادرة خليك رياضي Be Fit

والتى ينظمها الاتحاد المصرى ل"ستريت وورك اوت – رياضة الشارع، واستهدفت المبادرة نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة من خلال عمل "جيم مفتوح "، في كافة الحدائق والميادين العامة بمصر.

قيادة ماراثون للجرى ضمن فعاليات الجولة السادسة ببرنامج "وجهة مصر 2030"

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، ماراثون للجري بحضور الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وبمشاركة 4000 شاب وفتاة، ضمن فعاليات الجولة السادسة ببرنامج "وجهة مصر 2030" بمحافظة القليوبية.

ويهدف الماراثون إلى حشد الشباب لمواجهة التحديات التنموية، من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والموسيقية، ومبادرات بناء القدرات.

وضع حجر أساس مشروع الطرح الاستثماري بمركز شباب سموحة بمحافظة الإسكندرية

أكد وزير الرياضة أن هذا المشروع يعتبر انطلاقة لمشروعات الطرح الاستثماري التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في خطتها لرفع كفاءة مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، حيث وصلت التكلفة الانشائية بمركز شباب سموحة إلى 64 مليون جنيه وتشمل إنشاء مول تجاري ضخم وحمام سباحة وجراج تحت الأرض يسع لـ 100 سيارة.

كما قاما أيضا بافتتاح عدد من الإنشاءات التي شملت ملعب اسكواش، 2 قاعة شتوية للأعضاء، منطقة ألعاب للأطفال، مدرجات خلفية للملعب وصالة مغطاة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المركز والصالات الخاصة به، وإنشاء مسجد جديد، ورفع كفاءة كل من ملعب كرة السلة وتحويله إلى ملعب (اكريليك)، وملعب النجيل الصناعي وتقدر قيمة الأعمال المتبرع بها للمركز ما يقرب من ١٥ مليون جنيه.

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى الشباب في المنطقة العربية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى الشباب في المنطقة العربية، والذي يقام في الجمهورية التونسية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس بحضور وزيرة شئون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ، وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب والافارقة.

ختام دوري " إنت اقوى من المخدرات "

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء أمس الإثنين حفل ختام الدوري الرياضي لكرة القدم للشباب المتعافين من الإدمان والمقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي تحت شعار «شبابنا أقوى من المخدرات»، وذلك في إطار تنفيذ صندوق مكافحة الادمان لحملة «أنت أقوى من المخدرات»، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وشارك في البطولة الرياضية 160 متعافيا من الإدمان، وقامت غادة والي وزيرة التضامن، وأشرف صبحى وزير الشباب، بتسليم الفريق الفائز في الدورى الرياضى لكرة القدم للشباب المتعافين من الإدمان كأس البطولة خلال ختام الدورى الرياضى الذي نظمه الصندوق في إطار جهود وزارة التضامن للدمج المجتمعى للمتعافين ومساندتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع الطبيعى.

فعاليات مؤتمر "تنمية ذوى القدرات والهمم داخل الجامعات ومراكز الشباب"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر وتضمن عرض تقرير مصور حول مجهودات وأنشطة وزارة الشباب والرياضة المقدمة لذوى القدرات والهمم، وأبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مبادرة "شباب يدير الشباب"، بالإضافة إلى فيلم وثائقي حول عدد من النماذج الإيجابية من ذوى القدرات والهمم.

افتتاح فعاليات المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين

أكد صبحي أن انعقاد المؤتمر الكشفي العربي يأتى في ظروف عالمية وإقليمية مختلفة تسعى فيها الدول العربية إلى استعادة استقرارها المنشود والحفاظ عليه، وتعمل جاهدة على بناء دُولها الوطنية على أسس جديدة ومختلفة تكون أكثر استجابة لتطلعات الأجيال الشابة القادمة.

مؤتمر الإعلان عن النسخة الثانية من مهرجان إبداع لمراكز الشباب

أوضح صبحي أن الإبداع هنا يمثل جزءًا كبيرًا من كل المنابر العلمية على مستوى العالم، فكان لزاما على وزارة الشباب والرياضة التطلع إلى تطوير مراكز الشباب بشكل إبداعي حتى يكون لها دور كبير في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، فكانت لنا رؤية بعمل مسابقة لاكتشاف المواهب من أوساط الشباب في المدن والقرى والنجوع من خلال مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية.

إطلاق ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان تحت عنوان "هنا نصلي معا "

قامت المحافظة بتطوير المدينة بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه على مدى ثلاثة أشهر وسوف يتم وضع حجر أساس مسجد بالمدينة وإفتتاح استراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات بالتعاون مع وزاره الثقافة وإفتتاح ملاعب كره قدم بالتعاون مع وزاره الشباب وقامت مؤسسة الرئاسة بتكليف وزاره السياحة بتنظيم الملتقى هذا الملتقى سوف يكون ملتقى دولي عالمي لإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع لتسامح الأديان وسوف تقوم وزاره الاثاره بمشاركة ٤٠ سفير من دول العالم للمشاركة في الملتقى.



فعاليات الصالون الثقافي للأندية الثقافية بمراكز الشباب والجامعات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الصالون الثقافي للأندية الثقافية بمراكز الشباب والجامعات، الذي نظمته الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

تضمنت فقرات الصالون جلسة للعالم على زين العابدين الجعفري، وتحاور فيها حول بناء الشخصية الوطنية، مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، كما تضمنت فعاليات الصالون فقرة إنشاد ديني للمنشد على الهلباوي.

إقامة النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري بمحافظة السويس يوم 27 ديسمبر المُقبل بمشاركة مجموعات كبيرة من الشباب والفتيات من مختلف محافظات الجمهورية، وحضور الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن وزارة الشباب والرياضة المصرية ومحافظة السويس، وستخصص حصيلة تبرعات النسخة السادسة من الماراثون هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.