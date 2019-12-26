أخبار مصر | بعد استقالته من الوفد.. عزمي مجاهد ينضم لحزب مستقبل وطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استقالته من الوفد.. عزمي مجاهد ينضم لحزب مستقبل وطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يذكر أن مجاهد، أكد أن السبب الرئيسي وراء التقدم باستقالته من حزب الوفد، هو حالة التجاهل التي كان يعاني منها في الآونة الأخيرة بالتعامل مع قيادات الحزب، والتي أعاقت ممارسة عمله السياسي ببيت الأمة بالشكل الذي كان يرجوه.
وأضاف مجاهد، لـ"الخليج 365" أنه فور إعلان استقالته عبر وسائل الإعلام تلقى اتصالًا هاتفيًا من النائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، السكرتير العام لحزب الوفد لإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة إلا أنه رفض الرجوع، وتابع: "أنا أفتخر أنني وفدي.. ولكنني كنت دائمًا أفضل التعامل المباشر مع المواطنين إلا أن الفرصة لم تتوافر لدي بالحزب".
وأشار المُتحدث باسم اتحاد الكرة السابق، إلى أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي ليس من أجل حصد المقاعد النيابية أو المحليات أو الشيوخ كما يعتقد البعض، بل بممارسة العمل الاجتماعي والخدمي أيضًا.