أخبار مصر | يتسلمون العمل في سبتمبر المقبل.. معلومات عن الخبراء المشرفين على المدارس المصرية اليابانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يتسلمون العمل في سبتمبر المقبل.. معلومات عن الخبراء المشرفين على المدارس المصرية اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة هانم أحمد الملحق الثقافي المصري في اليابان عن أبرز المعلومات حول ١٣ خبير ياباني، من المنتظر أن تستقبلهم مصر قريبًا، للإشراف على المدارس المصرية اليابانية.

وتهدف المدارس اليابانية للتعليم إلى تقديم تجربة تعليمية متطورة بمصر، وذلك بعايير منظومة التعليم اليابانية التي تعمل على تنمية المهارات الأساسية للطفل.

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وتعمل المنظومة على إشراك ولي الأمر في العملية التعليمية وداخل المدرسة، والتي تشترط حضور ولي الأمر لمدة 20 ساعة خلال العام الدراسي.

قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إنهم يستهدفون غرس المدارس اليابانية بداخل المجتمع المصري، موضحًا أن العمل بداخل المدارس اليابانية مختلف، والعلاقة بين المدير وفريق العمل بهذه المدارس مختلفة؛ لأن الكل يعمل سويًا.



وترصد "الفجـر" أهم المعلومات عن الخبراء الجدد.