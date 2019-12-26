أخبار مصر | محافظة الفيوم ضيف شرف معرض ديارنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الفيوم ضيف شرف معرض ديارنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة نيفين القباج، أن محافظة الفيوم ضيف شرف معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية لهذا العام، حيث تم تخصيص جناح خاص لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والأسر المنتجة.

وأفتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة ويستمر حتى 15يناير، وذلك بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ويشارك في المعرض 400 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية.

ويفتح المعرض أبوابه لإستقبال الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءًا ويضم المعرض منتجات الاشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشية ومكملات الديكور بأنواعها التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.

ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروض حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية.