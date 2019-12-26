أخبار مصر | "إن كيدهن عظيم".."حد شاف جوزي" افتكاسة جديدة تفضح الرجال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إن كيدهن عظيم".."حد شاف جوزي" افتكاسة جديدة تفضح الرجال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار جروب "حد شاف جوزي"، الذي تم تدشينه خلال الـ 48 ساعة الماضية حالة من الجدال الكبير عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن بادرت مئات الزوجات بنشر صور أزواجهن، للسؤال عن سلوكهم، وكشف مدى خيانتهم من عدمه.

قالت أسماء نصير، مؤسسة الجروب لـ"الخليج 365": "الفكرة جاءت بعد الارتفاع التي شهدته نسب الطلاق في مصر، خاصة بين الشباب، على الرغم من تزوج أغلبهم عن حب، إلا أن الخيانة كانت سببا رئيسيا في إنهاء العلاقات".

وتابعت أسماء في تصريحاتها لـ"الخليج 365": "هدفنا توعية البنات والسيدات ومساعدتهم، سواء متزوجات أو مقبلات على الخطبة أو الزفاف، لكشف سلوك الرجال وعلاقتهم الخفية".

وقررت أسماء وعدد من مؤسسى الجروب، تغييره بعد أن بادر عدد من الأزواج بالدخول إلى الجروب للطمأنينة هل باردت زوجته بطرح صوره والبحث عنه من عدمه، حيث فرضت المؤسسات والعضوات خصوصية شديدة في الجروب الجديد الذي يجمع آلاف السيدات.

وشهد الجروب جدل كبير بين مؤيدات ومعارضات للفكرة، بسبب ما أسموه "خراب البيوت"، الذي ينتج بعد افتضاح أمر زوجًا ما.