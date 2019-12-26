أخبار مصر | التضامن تخصص منطقة للأطفال بمعرض ديارنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تخصص منطقة للأطفال بمعرض ديارنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى أن معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية والأسر المنتجة، خصصت منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار أصطحاب أبنائهم، بالإضافة إلى منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويعد المعرض في هذه الدورة معرضًا صديق للبيئة حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها او الأدوات المستخدمة في المعرض.

وأفتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة ويستمر حتى 15 يناير، وذلك بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ويشارك في المعرض 400 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية.

ويفتح المعرض أبوابه لإستقبال الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءًا ويضم المعرض منتجات الاشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشية ومكملات الديكور بأنواعها التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.

ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروض حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية.