أخبار مصر | "لدعم النشء".. فعاليات وأنشطة للشباب والرياضة في 2019 ( حصاد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لدعم النشء".. فعاليات وأنشطة للشباب والرياضة في 2019 ( حصاد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عملت وزارة الشباب والرياضة خلال عام 2019 على عدد من المبادرات لدعم النشء، استطاع فيها الوزير الدكتور أشرف صبحي أن يقدم عددًا من الأنشطة المختلفة.

ونظمت الإدارات التابعة لوزارة الشباب والرياضة خلال عام 2019 عدة فعاليات، وتستعرض "الخليج 365" أبرزها في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، ومكتب ذوي القدرات والهمم.



الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية



فعاليات الملتقى الإفريقى للمبادرات الشبابية "المبادرون"



أول تلك الفاعليات "أسوان عاصمة الشباب الأفريقي"، والتي أعدتها وزارة الشباب والرياضة ضمن حزمة البرامج الشبابية والرياضية، في إطار دعم رئاسة جمهورية مصر العربية للاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩.

ناقشت لجنة تحكيم ملتقى "المبادرون"، 12 مبادرة شبابية في أول أيام فعاليات الملتقى، وكانت الدول المشاركة هي زيمبابوي، سيراليون، بوروندي، افريقيا الوسطي، ليبريا، كينيا، أوغندا، زامبيا، المغرب، غينيا كوناكري، غانا، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، تنزانيا، الكاميرون، ناميبيا، الصومال، السودان، نيجيريا، جيبوتي، ليبيا، تشاد، بالإضافة إلى مصر.



فعاليات الملتقى العربي والافريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة



استضافت وزارة الشباب والرياضة الوفود العربية والافريقية المشاركة في الملتقى العربي والافريقي لفنون ورياضات ذوي الاعاقة، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.



ومثل الملتقى منصة لإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة للتنافس في الفنون المختلفة مثل الأفلام القصيرة، التصوير الضوئي والزيتي، الأشغال الفنية، وورش عمل عن الرياضة وتهذيب السلوك، ودور الفن والسينما في تشكيل عقول ووجدان ذوي الإعاقة.

سلط الملتقي الضوء على النماذج الناجحة من ذوي الاعاقة ويعطى لهم الفرصة الكاملة لإبراز مواهبهم وابداعاتهم، يهدف الملتقي الى إبراز إبداعات الموهوبين من ذوي الإعاقة ورعايتهم مثل أقرانهم الأسوياء، تبادل الخبرات بين الشباب العربي والافريقي من ذوي الإعاقة، زيادة الانتماء لذوي الإعاقة وغرس القيم والمثل لديهم، تحقيق الدمج لذوى الاعاقة مع فئات المجتمع، إتاحة الفرصة لزيارة بعض المعالم السياحية والأثرية بجمهورية مصر العربية.



حفل ختام أنشطة مراكز الفنون بمراكز الشباب

أقامت وزارة الشباب والرياضة حفل ختام أنشطة مراكز الفنون بمراكز الشباب على مسرح الوزارة بعد تنافس بين 31 مديرية خلال الفترة من ( 26-24) من مارس الماضى بالمدينة الشبابية بأبى قير بالاسكندرية.

وأفرزت نتائج المسابقة فى مجال الموسيقى والغناء عن فوز مديريات الشباب والرياضة لمحافظات بورسعيد والجيزة وشمال سيناء وحصولهم على المركز الثالث، بينما فاز شباب مديريات الشباب والرياضة بالقليوبية والغربية بالمركز الثانى، وفاز شباب مديريات الشباب والرياضة بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة بالمركز الاول فى مجال الموسيقى والغناء، وقد حصل شباب المنيا على درع لجنة التحكيم.



فعاليات ملتقي طلاب الجامعات الحكومية تحت شعار " بناء الشخصية المصرية



نظمته وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من ١٧-٢١ أغسطس بالمدينة الشبابية ببورسعيد؛ حيث يأتي الملتقي في إطار استراتيجية الوزارة نحو تنمية وتطوير طلاب الجامعات المصرية في كافة المجالات، وتماشيًا مع الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو بناء الإنسان المصري.

فعاليات النسخة السابعة من ملتقى " لنعبر جسرًا"



اعتمدت فكرة ملتقي لنعبر جسرًا علي دمج أبناء المحافظات الحدودية مع أقرانهم من المحافظات الأخرى ودمج ثقافتهم، بالإضافة إلي تكوين صداقات قوية بين الشباب المشارك.



وأقيم على هامش الملتقى مسابقة عروض المصريات والتي تهدف إلى التعرف على ثقافة الأقاليم بمصر، بالإضافة إلي مسابقة الأولمبياد الشعبية وهي عبارة عن ألعاب تقام بين مجموعات الملتقى مستوحاة من الألعاب الشعبية لكل محافظة.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة ملتقى "لنعبر جسرًا" للعام السابع علي التوالي بالتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، واستمرت فعاليات ملتقي هذا العام حتي 27 من سبتمبر الماضي.

الموسم السابع من مسابقة (إبداع) لشباب الجامعات المصرية والمعاهد



نظمته وزارة الشباب والرياضة للعام السابع على التوالي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعات، والمعاهد العليا، والأكاديميات الحكومية والخاصة من المرحلة السنية من 18-28 سنة، حيث وصلت القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة هذا العام إلى 5 ملايين جنيه.



وضمت المرحلة الثانية 23 فرعًا تنافسيًا في مجالات الفنون الشعبية والتشكيلية، العروض المسرحية، الموسيقى، والغناء، الابتكارات العلمية الطالب والطالبة المثالية، الشعر والإنشاد الديني، السيناريو والحوار، الأفلام القصيرة، المراسل التليفزيوني والإذاعي، الدوري.

مهرجان الفنون الشعبية والتراثية للشباب العربي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات مهرجان الفنون الشعبية والتراثية للشباب العربي، بمشاركة شباب 10 دول عربية وهي "جزر القمر- اليمن- السعودية- الإمارات- العراق- الجزائر- جنوب السودان- السودان- فلسطين- مصر" وذلك خلال الفترة من 22 إلى 30 يناير الحالي بمشاركة 440 شابا عربيا بواقع 20 مشاركا من كل دولة عربية.



جاء المهرجان إيمانًا بأهمية الموروث الفني والفلكلور الشعبي الذي يلعب دورًا بارزًا في عكس صورة بلادنا العربية حضاريًا وثقافيًا، وكان الهدف من البرامج والأنشطة تنمية مهارات وقدرات الشباب وتبادل الخبرات والثقافات، وتأصيل القيم ونشر الوعي الفكري المتزن والكشف عن إبداعات الشباب المتميزة وكل ذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية.

برنامج "تعالى نعرفها"

عبارة عن رحلات لطلائع المحافظات للأقصر وأسوان ورحلات لشرم الشيخ، بهدف تنمية المعارف والمعلومات السياحية، وملء وقت الفراغ لديهم، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية، بالإضافة الى استمتاعهم بالمزارات المتنوعة.

وتم تنفيذ الرحلات للأقصر وأسوان خلال الفترة من 18 حتى 24 فبراير الماضي بمشاركة محافظات "الدقهلية، كفرالشيخ، الإسكندرية"، بالإضافة إلى المشاركات الخارجية، أما تنفيذ الفوج الثاني كان خلال الفترة من 22 حتى 28 فبراير بمشاركة محافظات "الفيوم، المنوفية، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج".



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مهرجان إبداع الشباب العربي

يهدف إلى إثراء روح التنافس بين الشباب العربي في مجالات الابداع المختلفة، وإتاحة الفرصة لتنمية واكتشاف المواهب الشابة، والاهتمام بتفعيل الأنشطة الثقافية لدى شباب الدول العربية، وكانت المرحلة الأولى من التنفيذ خلال أشهر سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر 2019، أما المرحلة الثانية من ديسمبر 2019 إلى النصف الأول من شهر يناير 2020، على أن تكون المرحلة الثالثة في النصف الثاني من شهر يناير، فبراير، مارس، أبريل 2020.

ملتقى الأسر والاتحادات الطلابية (معًا خطوة نحو المستقبل)

استهدف الملتقى تحفيز طلاب الأسر والاتحادات الطلابية فى التفكير بالعمل التطوعى التنموى، وتشجيع الشباب على التفاعل الإيجابى مع المجتمع وتوضيح دورهم البناء فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك في الملتقى 400 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، وتضمن برنامج الملتقى مجموعة من ورش العمل التدريبية؛ لمناقشة عدة محاور منها "تحفيز وتنمية الذات، معا نخطو نحو المستقبل، الأمن المائي المصري"، ويحاضر فى تلك الورش مجموعة من رواد التنمية البشرية.





الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني

فعاليات مسابقة "أوسكار برلمان الطلائع" على المستوى القومي والمنفذة تحت شعار "حلمنا مستقبل بلدنا"

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المسابقة خلال الفترة من 4 الى 6 إبريل الماضي بالمركز الأوليمبي بالمعادي بمشاركة 6 محافظات تتمثل في القاهرة، الغربية، دمياط، المنيا، الاقصر، وشمال سيناء.

وتعد المسابقة الاولى من نوعها لاختيار أفضل نموذج محاكاة لبرلمان الطلائع على مستوى الجمهورية، وتهدف الى عمل حراك تنافسي بين برلمان الطلائع فى المحافظات، وتمثل نموذج محاكاة للسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب والسلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة.



فعاليات الملتقي العربى الافريقي للتراث تحت عنوان "التراث ميراث الشعوب"

شملت فعاليات الملتقى عدد من الجلسات الحوارية والمحاضرات حول عدد من الموضوعات والقضايا منها "مصر في إفريقيا حضارة وتاريخ"، "تمكين المرأة العربية والافريقية"، مبادرة المدرسة الأفريقية الصيفية ٢٠٦٣ " نموذج للتعايش والتلاقي الحضاري"، فضلًا عن افتتاح معرض للحرف اليدوية وعرض فيلم قصير عن فعاليات ملتقي الشباب العربي الافريقي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

برنامج تنمية أبناء الصعيد لعام 2019

نفذته وزارة الشباب والرياضة بعشر محافظات هي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر.



وجاء البرنامج تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، وإيمانا من الوزارة بضرورة تنمية المجتمع والعمل على الارتقاء بقدرات الشباب في المناطق الجغرافية المختلفة على نطاق الوطن، وخاصة الصعيد الذي يحتاج إلى المزيد من التنمية.



واستهدف البرنامج تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والفتيات من أبناء محافظات الصعيد لابتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية، والاهتمام بالمناطق الحدودية بمنطقة محافظات الصعيد تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى إعداد كوادر شبابية تسعى لتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تخدم وتنمي مجتمع الصعيد.

ختام المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية تـحت شعار " شباب يبني مصر"

اختتمت فعاليات البرنامج القومي لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية، وذلك بعد اجتياز شباب البرنامج لكورس مكثف وشامل من المحاضرت، حول “العمل الجماعي، مهارات الإتصال والتواصل، صناعة القائد، التخطيط الاستراتيجي وتحليل المشكلات، الموارد البشرية، التسويق، البروتوكلات والمراسم، الأمن القومي والوطني، الموازنة العامة للدولة، ريادة الأعمال، تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، الادارة المحلية والمجالس التنفيذية الشعبية".

استهدف البرنامج تأهيل جيل من الشباب القادر على تحمل المسئولية والنهوض بمصر وخلق الصف الثاني من الكوادر المؤهلة لتولي القيادة في شتى المجالات، كما جاء البرنامج في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لبناء الانسان وتنمية وتأهيل الموارد البشرية المصرية، وخاصة الشباب الذين يمثلون القطاع الأكبر في الشرائح السنية في مصر طبقا لتوجهات الدولة لرفع قدرات ومهارات الشباب تمهيدا لتمكينهم والاستفادة من طاقتهم لصالح الوطن.



فعاليات البرنامج الحواري مع الشباب تحت شعار "حافظ عليها تلاقيها"



نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، برنامجًا حواريًا مع الشباب تحت شعار "حافظ عليها تلاقيها"، وذلك ضمن سلسلة الحوارات الشبابية التي تنفذها الوزارة لتوعية الشباب بالقضايا المجتمعية والقومية المختلفة.



فعاليات "المؤتمر الأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية"



نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" للعام الثاني على التوالي في إطار التشبيك بين وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ومشيخة الأزهر، حيث ينفذ هذا العام ولأول مرة بالمعاهد الأزهرية.



وشارك في المشروع الطلاب من المرحلة السنية 12 حتى 18 سنة، بهدف إعداد جيل لديه الوعي، قادر على المشاركة في الحياة العامة وملم بقضايا وطنه مبدع ومبتكر.

وساهم برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية في نشر المفاهيم السياسية والبرلمانية لدى الطلاب والتدريب على أساليب الحوار الديمقراطي وقيم التسامح وقبول الآخر، والمشاركة السياسية في إطار ديمقراطي منظم مع تدريبهم على دراسة قضايا المجتمع المحيط بهم وطرحها باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية على المسئولين والتنفيذيين ليكونوا شركاء فاعلين في صنع القرار ومساهمين إيجابيين في بناء الوطن.

مكتب ذوى القدرات والهمم



مشروع "تنمية وطن" بمشاركة نشء وشباب مصر من ذوى القدرات الخاصة والهمم



التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجموعة من النشء والشباب من ذوى القدرات الخاصة والهمم المشاركين فى مشروع "تنمية وطن" الذى يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عدد من البرامج التنموية والتوعوية والعمل على الدمج فى خطة التنمية.



وتضمن مشروع "تنمية وطن" ثلاثة برامج الأول تحت عنوان "ابنى ابنك"، وهدف إلى بناء النشء وترسيخ المفاهيم والقيم التنموية، من خلال عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية، والبرنامج الثاني "ابني ذاتك".