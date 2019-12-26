أخبار مصر | آراء النواب حول موقف الرئيس من تدريس مادة احترام الآخر (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آراء النواب حول موقف الرئيس من تدريس مادة احترام الآخر (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليس بجديد على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يولى اهتمامه بالفئات التي عانت من الأزمات والعقبات منذ عقود مضت، الأمر الذي جعله منذ توليه مقاليد نظام الحكم يستهدف رفع تلك الأعباء عنهم، وخصوصًا أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، فأعلن الرئيس خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف" العديد من التوصيات أبرزها الاستجابة الفورية لإضافة مادة "احترام الآخر" في الجامعات والمدارس، وتوفير كود الإتاحة الهندسي في جميع المرافق والشقق السكنية؛ لإزالة المشقة على الأشخاص ذوي الإعاقة.

توصيات احتفالية "قادرون باختلاف"

ومن أبرز توصيات الرئيس، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف" توجيه وسائل الإعلام بزيادة الوعي بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ومشكلاتهم، وإعداد الحكومة بيان إحصائي شامل عن ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، بالإضافة إلى زيادة المشاركات الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وكذلك توفير التأمين الصحي الشامل لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية وتوفير خدمات الصحة النفسية في العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية.

السيسي يدرك حقوق أصحاب الهمم

من جانبه، علق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية لمطلب مهند عماد، مُتحدي إعاقة بصرية، بإضافة مادة "احترام الآخر" في الجامعات والمدارس، أثناء جلسة محاكاة للسفراء ضمن احتفالية "قادرون باختلاف"، من أجل التعرف على أحلامهم وطموحاتهم في المستقبل، قائلا: "يعكس مدى إنسانيته وإدراكه الكامل لحقوق أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال عابد، لـ "الخليج 365"، إن الدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم وهي تسعى لحل كافة الأزمات والعقبات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، بالإضافة إلى إشراكهم بالمجتمع كحق أصيل لهم، مُشيرًا إلى أن البرلمان يبذل قصارى جهده لتلبيه احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، حيث تمت الموافقة في ديسمبر 2017 على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل نهائي والذي أعطى الحق للمعاقين في الجمع بين الراتب والمعاش، والالتزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين، بالإضافة إلى تولى المناصب القيادية بالدولة، وكذلك ضمان الحق في التعليم العالي والدراسات العليا وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، وكذلك تحديد نسبة 5% في الوظائف مُلزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.

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كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كافة مؤسسات الدولة المصرية ستقوم بسرعة تنفيذ توصيات احتفالية "قادرون باختلاف"، بداية من وضع برامج تدريبية لذوي القدرات الخاصة لتخريج دفعات متتالية لديها من الإمكانات والقدرات والمهارات ما يؤهلها للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة، بالإضافة إلى إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التي تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة، وكذلك إطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم في مختلف المجالات خاصةً الرياضية منها.

"تعليم البرلمان" تعلن عقد اجتماعات مع "شوقي" لتنفيذ مطلب "مهند"

وفي نفس السياق، قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن توصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إضافة مادة "احترام الآخر" في الجامعات والمدارس، ستكون على طاولة النقاش في اجتماعات اللجنة الآونة القادمة.

وأضاف الكومي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن أعضاء لجنة التعليم بالمجلس ستبحث مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أبرز النقاط التي يجب توافرها بمنهج تلك المادة، مُؤكدًا أن أصحاب الاحتياجات والقدرات الخاصة والهمم لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الطبيعي دون تفرقة أو تمييز بالدولة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المشروعة.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له العديد من المواقف الإنسانية تجاه أصحاب الحقوق المُهدرة وينعكس هذا في تلبية كافة مُتطلباتهم بالقانون.