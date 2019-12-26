أخبار مصر | نائب وزير الآثار تتفقد مكاتب تنشيط السياحة بمجمع الأديان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير الآثار تتفقد مكاتب تنشيط السياحة بمجمع الأديان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اليوم الخميس المكاتب السياحية التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى مكاتب تفتيش الآثار بمنطقة مصر القديمة ومجمع الأديان؛ للتعرف علي العاملين ودورهم في تنشيط السياحة المصرية، والاستعدادات التي تقوم بها المكاتب لاستقبال الوفود السياحية التي تأتي لزيارة مصر في هذا التوقيت من العام للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، كما حرصت علي زيارة المحلات والبازارات السياحية الموجودة بالمنطقة

وتأتي الجولة في إطار خطة الوزارة للنهوض بمنظومة السياحة والآثار في مصر، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، والارتقاء بها، وخلال الجولة حرصت شلبي على التحدث مع العاملين بهذه المكاتب وخاصة الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السائحين، مشيدة بما لمسته من قدراتهم وكفاءاتهم في هذا المجال والتي يجب الاستفادة منها بصورة أفضل.