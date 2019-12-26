أخبار مصر | التضامن تنشر فيلما عن معرض ديارنا للمنتجات التراثية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تنشر فيلما عن معرض ديارنا للمنتجات التراثية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقه الدكتور محمد سلطان محافظ الفيوم، وغادة والي وكيل الأمين العام بالأمم المتحدة، معرض ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة، الذي يستمر حتى 15يناير، وذلك بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ويشارك في المعرض 400 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية.

ونشرت الوزارة فيلما عن معرض "ديارنا" يتضمن معظم العارضين لرصد أعمالهم ومنتجاتهم المعروضة.

ويفتح المعرض أبوابه لإستقبال الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءًا ويضم المعرض منتجات الاشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشية ومكملات الديكور بأنواعها التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.

ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروضًا حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية، كما سيتم تخصيص منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار أصطحاب أبنائهم، بالإضافة إلى منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويعد المعرض في هذه الدورة معرضًا صديق للبيئة حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها او الأدوات المستخدمة في المعرض.