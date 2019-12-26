أخبار مصر | شاهد فتارين وروائع آثار متحف الغردقة قبل افتتاحه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد فتارين وروائع آثار متحف الغردقة قبل افتتاحه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية من مصادر مطلعة داخل وزارة السياحة والآثار على صور لروائع معروضات متحف الغردقة قبل افتتاحه المقرر في الربع الأول من عام 2020.

وكان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قد تفقدا المتحف منذ أيام وحددا موعد افتتاحه في بدايات عام 2020، وقد تأخر موعد الافتتاح عن نهاية 2019 بسبب أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف والتي لا زالت مستمرة، وأكد المصدر أن الافتتاح سيكون في الربع الأول من العام القادم.

ومتحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث قام القطاع الخاص بتوفير مبني المتحف بكل التشطيبات اللازمة، وذلك وفقًا لاشتراطات الوزارة، والتي ستتولي وحدها عملية الإدارة والإشراف.