أخبار مصر | شاهد فتارين وروائع آثار متحف الغردقة قبل افتتاحه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد فتارين وروائع آثار متحف الغردقة قبل افتتاحه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قد تفقدا المتحف منذ أيام وحددا موعد افتتاحه في بدايات عام 2020، وقد تأخر موعد الافتتاح عن نهاية 2019 بسبب أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف والتي لا زالت مستمرة، وأكد المصدر أن الافتتاح سيكون في الربع الأول من العام القادم.
ومتحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث قام القطاع الخاص بتوفير مبني المتحف بكل التشطيبات اللازمة، وذلك وفقًا لاشتراطات الوزارة، والتي ستتولي وحدها عملية الإدارة والإشراف.
وسيناريو العرض المتحفي له يعمل على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة أكثر تفصيلًا، وكذلك يعرض للأدوات التي استخدمها المصري القديم في حياته اليومية، كالزينة والطبخ.
وتوضح الصور فتارين فيها فخار ذو أشكال وألوان مختلفة، حيث كان الفخار جزء مهم من المطبخ عند المصري القديم، وكانت لديه أدوات من الجرانيت والألباستر، واستخدم كافة أنواع الأحجار في صنع الأدوات والأواني، وعليها رسوم زهرة اللوتس، وهذا نوع من الجمال وهو ما كان يحرص عليها في كل نواحي حياته، كما حرص المصري القديم منذ آلاف السنين على رفاهية المنزل، فكان لديه الكراسي بأشكال مختلفة، والموائد، ومسند القدم، وصناديق حفظ الأدوات والملابس.