أخبار مصر | الأزهر: مستعدون للتعاون مع مؤسسة زايد لدعم القارة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر: مستعدون للتعاون مع مؤسسة زايد لدعم القارة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، حمد بن سالم العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع مؤسسة زايد لإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أفريقيا، على غرار مركز زايد لتعليم اللغة العربية بجامعة الأزهر، والذي أثبت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتوفير المنح الدراسية للطلاب الأفارقة الغير قادرين، وتدريب الأئمة الأفارقة في أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ.

وأضاف فضيلة الإمام أن الأزهر الشريف تربطه بالإمارات العربية المتحدة علاقة متميزة، حيث أثمر التعاون المشترك مع المؤسسات الإماراتية عن الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية، وأن الأزهر يتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب مدير عام مؤسسة زايد الخيرية، عن تَطَلُّع مؤسسته لمزيدٍ من التعاون مع الأزهر الشريف؛ والاستفادة من خبراته في مجال العمل الإنساني والخيري، خاصة في دول أفريقيا التي تعاني نقصا كبيرا في معلمي اللغة العربية، مشيرا إلى أن المؤسسة بصدد إنشاء جامعة بدولة تشاد كبداية لمشروعات أخرى داخل القارة.