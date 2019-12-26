مصر | السجن سنة لشخصين وفتاتين لتعاطيهم الحشيش بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن سنة لشخصين وفتاتين لتعاطيهم الحشيش بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، بالسجن سنة وغرامة 10الاف جنية لكل من "أ.ف.م" مصمم تطبيقات مواقع، والمدعوه "ن.ح.ع" طالبة، و"م.ط.ع" مقاول والمدعوه "إ.ط.ح" ربة منزل لاتهامهم بتعاطي مخدر الحشيش.

تعود الواقعة في القضية رقم 32375 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط شخصين وفتاتين أثناء تعاطيهم المواد المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة أنها توصلت لقيام كل من "أ.ف.م" مصمم تطبيقات مواقع والمدعوه "ن.ح.ع" طالبة و"م.ط.ع" مقاول والمدعوه "إ.ط.ح" ربة منزل بتعاطيهم كميات من مخدر الحشيش والاستروكس داخل فيلا بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم وتحريز المضبوطات وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.