مصر | جمارك دمياط تضبط حاوية أدوات تجميل مزورة

يذكر أن رجال البحث الجنائي بالميناء برئاسة العميد حسام ابراهيم ورجاله قد تصدوا في الساعات الأخيرة لأكثر من مخالفه كان من بينها محاوله تهريب جلود حيوانات الي الصين.

وبفحص الحاويه التي وردت المعلومات بشأنها تبين أنها ليست صيني المنشأ بل تشمل كميات كبيرة من الماكياج ومستحضرات التجميل مجهولة المناشئ وتم التحفظ على الحاويه وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

وتمكنت جمارك دمياط، من ضبط حاوية تابعة لشركة ا. ل. ا للتصدير، حمولتها 40 قدم وتحتوي على 2039 قطعة من جلود الحمير المجفف مخبأ داخل 30 صندوق باله من صوف الأغنام.

وتم ضبط الحاوية لمخالفة شروط التصدير تبعا لقرار وزير التجارة رقم 692 لعام 2012 الماضي وقرار وزير الصناعة رقم 879 لعام 2015، حول شروط تصدر صنف جلود الحمير.

ومن جانب آخر اشار محمد عبد العاطي رئيس الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط الى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الشحنة مع تشكيل لجنه لفحص الحاوية، مؤكدا على أن التعويضات قد تتخطى حاجز الـ 290 الف جنيه، وأضاف أنه تقرر التحفظ على تلك الشحنة وإخطار وزارة التجارة.