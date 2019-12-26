مصر | حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى الحشيش بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى الحشيش بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين حبس مسجل خطر لاتجاره في مخدر الحشيش، 4 أيام علي التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات التكميلية للمباحث حول نشاط المتهم الاجرامي.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقي إخطارًا بتمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط "محمد. س.ع"، 34 سنة، عاطل، مقيم في البساتين، وسابق اتهامه في 3 قضايا، آخرها 6639 لسنة 2016م عابدين "إحداث عاهة"، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام، مبلغ مالي 2100 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.