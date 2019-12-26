مصر | مصرع طالب صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع طالب صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء من عمود إنارة، بمنطقة ميزانية ميت فارس بمركز بني عبيد، اليوم الخميس، أثناء هطول الأمطار.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ بمصرع الطالب أحمد العزازي 20 سنة - طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، إثر قيامه بلمس أحد أعمدة الإنارة العامة بالشارع، أثناء هطول الأمطار.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم احمد الشارود رئيس مباحث بني عبيد إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفى بني عبيد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.