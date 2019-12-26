مصر | مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بالمنصورة

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لقيت سيدة في العقد الثاني من العمر، مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار، في منطقة سندوب بمحافظة الدقهلية، أثناء مرورها المزلقان مسرعة قبل عبور القطار.

تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، بورود إشارة عن مصرع سيدة دهسا أسفل القطار القادم من الزقازيق إلى المنصورة.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أنها تدعى إسراء خالد السيد، 24 عاما، ومقيمة في قرية البيضاء التابعة لمركز تمي الامديد.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى المنصورة لحين انتهاء تصاريح الدفن.