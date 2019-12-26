مصر | بعد 11 واقعة.. تفاصيل سقوط عصابة سرقة المساكن بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 11 واقعة.. تفاصيل سقوط عصابة سرقة المساكن بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر، في واقعة ضبط طالبين، لاتهامهما بسرقة المساكن بمنطقة أكتوبر، بمساعدة مالكة مقهى، أن الطالبين تعرفوا على بعضهم عند صاحبة المقهى، وقرروا سرقة المساكن بالمنطقة، نتيجة لاحتياجهما لأموال كثيرة، وذلك عن طريق أسلوب كسر الباب

وأفادت التحقيقات، أنهم كانوا يراقبون مساكن المنطقة، ويستغلوا الفرصة في عدم تواجد سكانها ليقوموا بسرقتها على الفور، ويتصرفون في الأموال عن طريق شريكتهم الثالثة "صاحبة المقهى" ويقسموا الأموال عليهم، ثم تعددت الوقائع بعد ذلك.

وأمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت تحريات المباحث.

وكانت أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين طالب مقيم بدائرة القسم، وعاطل حاصل على ثانوية مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بممارسة نشاطهم الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب 11 حادث سرقة مسكن، وأرشد المتهمان عن مكان تصريفهما للمسروقات لدى عميلتهما مالكة مقهى حيث تم ضبطها، وحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.