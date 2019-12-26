دار الافتاء تعلن غدًا الجمعة أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن، غدًا الجمعة، أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريًا.
قالت دار الإفتاء، في بيان لها، الخميس، إنها استطلعَت هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر لعام 2019 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ في أنحاء الجمهورية.
وأضافت: «قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعامِ 1441 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.
وعلى ذلك، تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يوم غد الجمعة الموافق 27 ديسمبر لعام 2019 ميلاديًّا، هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا».
وتقدمت الدار، بهذه المناسبةِ الكريمةِ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري، ورؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.
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