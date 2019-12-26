شكرا لقرائتكم خبر عن «نادى القضاة» يبحث تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس الإدارة المنتخب لنادى القضاة، الجمعة، أول اجتماعاته برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، لمناقشة تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية، وبحث تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنادى، ومنها الرد على الإساءة للرموز القضائية.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى للنادى، إن المجلس سيناقش الإعداد للاحتفالية الكبرى التى ستقام بمناسبة افتتاح مقر النادى فى وسط القاهرة بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل له، ومن المقرر توجيه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى لحضور مراسم افتتاح النادى الذى سبق أن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه عام ١٩٤٩.

Advertisements

وأضاف «السيد» أن المجلس سيعمل على توطيد أطر التعاون المستمر والمثمر بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، للعمل على تطوير منظومة العدالة، والمضى قدمًا فى سبيل تعزيز ثقة المجتمع المحلى والدولى فى النظام القضائى، وتوفير البيئة الداعمة لتحقيق عدالة ناجزة نافذة تتسم بالسرعة والدقة بإجراءات ميسرة تكفل حماية الحقوق والحريات.

وأفادت مصادر قضائية بأن الاجتماع الأول سيناقش قرارات الجمعية العمومية، التى تزامنت مع فرز الأصوات بالانتخابات الجمعة الماضى، ومنها عقد جمعية عمومية غير عادية فى أبريل المقبل للموافقة على عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى، بعد تلقى مقترحات أندية قضاة الأقاليم والقضاة، وإقرار لائحة جديدة للنادى، وإلحاق مدونة السلوك القضائى بلائحة النادى، وتقديم خطة التطوير التى أعدتها اللجنة التى شكلها مجلس الإدارة لكل الجهات المعنية.

وقالت المصادر إنه سيتم تفعيل قرارات الجمعية بشأن زيادة اشتراك صندوق أسر المتوفين إلى ١٠٠ جنيه بدلاً من ٢٠ جنيها، وزيادة اشتراك صندوق الحالات الحرجة إلى ١٥٠ جنيها بدلاً من ١٠٠ جنيه، فيما أبقت الجمعية على اشتراك العضوية للنادى كما هو ١٠٠ جنيه، بعدما أوضح «عبدالمحسن» فى كلمته أمام الجمعية أن موارد النادى خلال السنوات الـ3 الماضية، وهى فترة ولايته، قائمة فى الأساس على اشتراكات الأعضاء من القضاة وأعضاء النيابة العامة.