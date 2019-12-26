شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: ضم النازحين من سيناء للتأمين الصحي الشامل.. ولجنة من «النواب» لمتابعة الاستعدادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الخميس، ضم النازحين من سيناء المقيمين بالمحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وتكليف مدير الصحة بالمحافظة بتسجيلهم للاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل، المقرر تطبيقه بالمحافظة بعد انتهاء الاستعدادات وتأهيل المنشآت الصحية والمستشفيات بها وعلى حد أقصى عام ونصف العام.

وأصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان مشتركة من المحافظة والصحة ونواب المحافظة ود. سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، لمتابعة الاستعدادات لتطبيق التأمين الصحي الشامل وعمل حصر شامل بالمنشآت الطبية والأطباء والتجهيزات الخاصة بها ووضع تقرير شامل لمعرفة المشاكل ووضع حلول لها قبل التطبيق بما فيها زيادة أطباء التخدير والعناية المركزة.

وقرر بشارة، خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل استعدادات المحافظة للتأمين الصحى، بحضور نواب المحافظة، تخصيص أتوبيسين لنقل المرضى والمنتفعين من التأمين الصحى من مستشفى الإسماعيلية العام ومستشفى الحميات والذين تم نقلهم من مستشفى التأمين الصحى إلى عدد من المستشفيات، بعد تسلم وزارة الصحة للمستشفى لتأهيله لدخوله المنظومة الجديدة، وقال إنه سيتابع بنفسه أحوال المرضى وشكواهم بعد نقلهم من المستشفى إلى المقرات الجديدة للخدمة.

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وطالب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بعرض مقترح ضم مستشفى الصدر إلى مستشفى الحميات في المنظومة الجديدة والتصميم الهندسي للضم، بما يحافظ على صحة المرضى في الحميات والصدر، بما يحقق معايير الجودة ويحافظ عليهم من أي احتمالات للعدوى.

وأعلن المحافظ ضم نقيب الأطباء إلى الاجتماعات الخاصة بالتنسيق للتأمين الشامل باعتباره مسؤولًا يمثل جموع الأطباء بالمحافظة، بما يخدم الهدف من التأمين وتوفير الكوادر اللازمة.

وشدد المحافظ على ما وصفه بالتعاون الكامل مع الصحافة والإعلام لتوصيل المعلومات المتاحة للمواطنين ومعرفة أماكن التسجيل بالتأمين الصحى الشامل والرد على استفساراتهم.

واستعرض د. سعيد السقعان استعدادات المحافظة للتأمين الصحى ودخول 52 منشأة طبية خطة التطوير الشامل وانتهاءها خلال النصف الأول من العام الجديد، وتحويل مستشفى التأمين الصحى الحالى إلى مركز طبى عالمى للتأهيل الطبى والعلاج الطبيعى في منظومة التأمين الصحى الشامل، وزيادة عدد أطباء الأسرة في المحافظة وأطباء الزمالة تمهيدًا لبدء العمل، بجانب تسجيل أكثر من 400 ألف مواطن في التأمين الصحى الشامل.