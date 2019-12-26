شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ترشيحات جامعة المنصورة لجوائز الدولة والمجلس الأعلى للثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على ترشيح عدد من الشخصيات العامة والعلماء لجوائز الدولة (النيل – الدولة التقديرية – التشجيعية – التفوق – الرواد) والتي تمنحها أكاديمية البحث العلمي لعام 2019 م كالآتي:

لجائزة النيل:

تم ترشيح الدكتور محمود الباز يونس، الأستاذ المتفرغ بقسم النبات بكلية العلوم فرع العلوم الأساسية، والدكتور أحمد عبدالرحمن شقير، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب فرع العلوم الطبية

ولجائزة الدولة التقديرية:

تم ترشيح الدكتور حمد محمد حلمى، الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم لفرع العلوم الأساسية، والدكتور سامى عبدالحميد، الأستاذ بقسم الأراضي بكلية الزراعة فرع العلوم الزراعية، والدكتور عبدالمنعم توفيق، الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة الفم بكلية طب الأسنان فرع العلوم الطبية.

ولجائزة المرأة التقديرية:

تم ترشيح الدكتور فرحة عبدالعزيز الشناوي، أستاذ متفرغ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب فرع الصحة والعلوم الصيدلية.

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وجائزة الدولة للرواد:

تم ترشيح الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ متفرغ بقسم جراحة الجهاز الهضمي بكلية الطب بفرع العلوم الطبية، والدكتور حمدى أحمد الميقاتى، أستاذ هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة فرع العلوم الهندسية، والدكتور فتح الله فتح الله بلال، أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة فرع العلوم الأساسية، والدكتور يحيى على زهران، الأستاذ المتفرغ بقسم الإرشاد الزراعي بكلية الزراعة فرع العلوم الزراعية.

كما وافق المجلس على ترشيحات جوائز الدولة (النيل للمبدعين المصريين – النيل للمبدعين العرب – التقديرية – التفوق) والتى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة.

لجائزة النيل للمبدعين المصريين:

تم ترشيح الدكتور أحمد جمال الدين موسى، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق فرع العلوم الاجتماعية، والدكتور أحمد على مرسى، أستاذ متفرغ اللغة العربية بكلية الآداب فرع الآداب.

وجائزة التفوق:

الدكتور أحمد محمد حسين القناوى، المدرس بقسم المواد الاجتماعية بكلية التربية فرع العلوم الاجتماعية.

والجائزة التقديرية:

الدكتور محمد عبداللطيف، أستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق فرع العلوم الاجتماعية، والدكتور السيد على محمد خضر، أستاذ اللغة العربية بكلية التربية فرع الآداب.