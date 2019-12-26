شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار في شمال سيناء.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء إلى سقوط أمطار متوسطة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة وموجة من البرودة الشديدة والصقيع.

من جانبه، أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على استمرار رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، لمواجهة الظروف الجوية.