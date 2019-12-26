صور .. انتصار السيسى تشيد بالحرف والأشغال اليدوية لذوى القدرات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سعادتها بالتواجد بين أسر مصر المنتجة في معرض "ديارنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سعادتها بالتواجد بين أسر مصر المنتجة في معرض "ديارنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسى، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" سعدت اليوم بوجودي بين أسر مصر المنتجة في معرض "ديارنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ويعد المعرض فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة".

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