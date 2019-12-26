شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: ترحيب واسع بمبادرة السيسى للإصلاح السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها ترحيب القوى السياسية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإصلاح السياسى، إضافة إلى تأكيد محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة رسالة قوية عن شفافية الدولة وانفتاح الاقتصاد.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ترحيب واسع بمبادرة السيسى للإصلاح السياسى.. سياسيون ونواب: على الأحزاب أن تنخرط فى حوار للتنسيق والاندماج.. والدولة تدعم تمكين الشباب





الرئيس السيسي مهنئا بابا الفاتيكان بعيد الميلاد: نرسى قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر.. البابا فرنسيس يشيد بالإرادة السياسية للدولة المصرية لترسيخ مبدأ المواطنة

محمد فريد رئيس البورصة المصرية يكشف فى ندوة ”الخليج 365”: طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة رسالة قوية عن شفافية الدولة وانفتاح الاقتصاد.. توسعة قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال أبرز مزايا الطرح.. وجاهزون لاستقبال الشركات الجديدة.. نتشاور مع 3 أندية لتجهيزها للطرح.. وتواصلنا مع 235 شركة للترويج للقيد و14 منها بدأت دراسة الطرح.. ليس هناك تأثير مباشر لطرح "أرامكو" على البورصة.. وخطة هيكلة بورصة النيل أبرز خطط 2020

Advertisements





"مدبولى" يشدد على ضرورة التواصل مع أعضاء النواب وحضور جلسات البرلمان.. فى أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. منح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء

انحسار موجة الطقس السيئ غدا.. وتوقعات بأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية حتى القاهرة.. "الأرصاد" تناشد المواطنين متابعة النشرة الجوية يوميا والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والزراعية





رئيس العراقى يضع استقالته أمام البرلمان

أردوغان: سنرسل قوات إلى طرابلس يناير المقبل.. مخطط تركيا لاحتلال ليبيا ورئيس البرلمان الليبى يدعو الجامعة العربية لمواجهة العدوان



