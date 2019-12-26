شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة القاهرة لخدمة الرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقي قداسة البابا كلمة خلال اللقاء رحب فيها بالآباء الكهنة وتمني لهم عاماً جديداً سعيداً ودعاهم الي الاهتمام بدعوة الكهنوت من خلال التوبة الحقيقية فالكاهن يسعي دائماً لتتويب النفوس فكل إنسان له نفس واحدة يحاسب عنها وإن خسرها خسر كل شئ.ودعوة الكهنوت أيضاً يجب أن تكون حيوية فاعلة ومتجددة بالقراءة والخلوة وتظهر هذه الحيوية في القداسات والعظات والإفتقاد. كما أنها تحتاج الي تطوير في أساليب الخدمة .

وتحدث قداسة البابا ، عن بعض الملامح التي تم عملها للتطوير في الخدمة ومنها الاجتماعات الأربعة التي تقام في شهر ديسمبر من كل عام للاهتمام بخدمة الرعاية الاجتماعية وتطويرها وأيضا وجود المكتب البابوي للمشروعات والذي يهتم بمشروعات الصحة والتعليم والذي بدأ يأتي بثمار في هذين المجالين. وأيضاً معهد التدبير الكنسي الذي يتيح تعلم فنون الإدارة علي أيدي أناس متخصصين.

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وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة خدمة الرعاية الإجتماعية وكيفية تركيزها علي الإنسان نفسياً وروحياً وجسدياً فهو حجر الزاوية الذي يبني عليه الصرح الكبير ،وتوضيح الهدف الأساسي الذي تسعي اليه في العام الجديد وهو الاهتمام بالتعليم بصفة عامة وبالتعليم الصناعي بصفة خاصة.

وحضر اللقاء من الآباء أساقفة إيبارشيات مناطق القاهرة: الأنبا رافائيل أسقف عام وسط القاهرة والأنبا مكسيموس أسقف عام مدينة السلام والحرفيين والأنبا مارتيروس أسقف عام لكنائس شرق السكة الحديد والأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية ومقرر اللجنة المجمعية لخدمة الرعاية الاجتماعية والأنبا اكليمندس أسقف عام لشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل أسقف عام لكنائس حدائق القبة والوايلي والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة والقمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا لخدمة الرعاية الاجتماعية وعدد من الآباء كهنة إيبارشيات مناطق القاهرة.