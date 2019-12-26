شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تخصيص منطقة للأطفال بمعرض ديارنا للتسهيل على الزوار صطحاب أبنائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أن معرض ديارنا يعد اكبر معارض الحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة ويعكس استراتيجية الوزارة في دعم و تسويق الحرف اليدوية لافتة إلى أن المعرض يضم مجموعة متميزة من المنتجات وبأسعار مناسبة فضلاً عن منتجات متميزة للأشخاص ذوى الإعاقة كما أن اختيار محافظة الفيوم كضيف شرف المعرض يعكس الاهتمام بالحرف التراثية في الفيوم ومنها منتجات الخزف والفخار ومنتجات النخيل وبعض المواد الغذائية.

وأضافت نيفين القباج أن المعرض يتضمن مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروضًا حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كما سيتم تخصيص منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أبنائهم بالإضافة إلى منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويعد المعرض في هذه الدورة معرضًا صديق للبيئة حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها أو الأدوات المستخدمة في المعرض.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي مساء اليوم معرض ديارنا 2019 للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة يرافقها كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة وكيل السكرتير العام ومديرًا تنفيذيًا لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة ومديرًا عامًا لمكاتب الأمم المتحدة في فينيا والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم .

وسوف يفتتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من غدٍ الجمعة ويستمر حتى 15 يناير وذلك بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ويشارك في المعرض 400 عارض من مختلف محافظات الجمهورية ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروضًا حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كما سيتم تخصيص منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أبنائهم بالإضافة إلى منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويعد المعرض في هذه الدورة معرضًا صديق للبيئة حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها أو الأدوات المستخدمة في المعرض

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