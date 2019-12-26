شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت طعام لطرحه على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 35 ألف طن زيت طعام صويا خام صب محلي لتسليمه خلال الفترة من التسليم من 1 إلى 15 فبراير المقبل، وهو من إنتاج شركات الزيوت المحلية، وسيتم طرح هذا الزيت على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح مناقصة محدودة رقم 3لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بحد ادنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد على أن يبدأ التوريد من 1 - 15 فبراير 2020 ،لطرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

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كان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم بلغ 5.22 مليون بطاقةبإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بـ89 مليار جنيه.