شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع «تيك توك» وراء فصل طالب في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية الدامجة بنين بالعريش، قرارا بفصل طالب بالمدرسة نهائيا، لسوء السلوك، وحرمانه من تعبئة استمارة الدبلوم لهذا العام.

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وأكد المهندس بيومي الحناوي، مدير إدارة المدرسة، أنه تم فصل الطالب «محمد هاني فواز»، بالصف الثالث الثانوي، قسم الإلكترونيات، فصلاً نهائياً، وذلك لسوء سلوكه، مع حرمانه من تعبئة استمارة الدبلوم لهذا العام، ولن يتم قبوله في أي مدرسة على مستوى الجمهورية، ولن تتم إعادة قيده مرة أخرى نهائيًا.

وبدورها، قالت مصادر في المدرسة، إن الطالب قام بتصوير مقطع فيديو له يقوم بالرقص فيه خلف معلمته أثناء قيامها بشرح أحد الدروس، ونشره على صفحته بتطبيق «التيك توك» بغرض التباهي.

ويعد تطبيق «تيك توك» هو النسخة الدولية من تطبيق «دويين»، المنتشر داخل الصين، حيث يقوم فيه المستخدمون بتحميل فيديوهات قصيرة، وتقاسمها مع الأصدقاء.