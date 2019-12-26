شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: السياح الروس يأتون لشرم الشيخ ونتمنى زيادة أعدادهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، أن السياح الروس يتواجدون في مصر بشكل معتاد، ويأتون إلى مدينة شرم الشيخ عبر القاهرة.

وقال «فودة»، في حديث مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الخميس على هامش الاجتماع التمهيدي للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر بناء العلامة التجارية المصرية في السياحة الصحية، إن «السياح الروس يتواجدون في مصر، وفي شرم الشيخ، الشيء الذي لا يتواجد هو الشارتر (الطيران العارض)، إنما هم موجودون، يأتون إلى شرم الشيخ وجنوب سيناء عبر القاهرة، لكن ليس بالأعداد التي نتمناها، ومع الوقت سيعودون».

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ولفت فودة إلى أن «هناك نحو 5000 روسي يعيشون في شرم الشيخ بشكل عادي وطبيعي مع عائلاتهم وأبنائهم، الشيء المتوقف هو الشارتر، وهو ما يُحدث تدفقا سياحيا من روسيا، وحين يعود هذا الطيران سيكون الأمر جيدا».

وحول عودة الطيران المباشر بين المدن الإنجليزية ومدينة شرم الشيخ، قال فودة: «السياحة الإنجليزية ستعود بشكل منتظم في فبراير المقبل، الرحلات الآن تأتي بشكل فردي وغير منتظم، ونحن مستعدون لهم، وشرم الشيخ مستعدة وجاهزة، وأكبر دليل على ذلك منتدى شباب العالم الذي حضره 7500 شاب من مختلف البلدان، هذا أكبر دليل على أن المدينة جاهزة، وفنادقها جاهزة وأمنها جاهز، والمستثمرين جاهزون».

كما أكد أن أعداد السياح الذين يزورون شرم الشيخ تزداد عاما بعد عام، وقال «أعداد السائحين الذين يزورون شرم الشيخ في ازدياد، ويمكننا القول إننا اقتربنا من الوصول لأرقام زيارات 2010، وهو العام الذي حققنا فيه أعلى إيرادات وأعلى نسبة سياحة، ونتوقع زيادة بنسبة 20 بالمئة العام المقبل، لكن الأرقام الدقيقة لأعداد السائحين الذين زاروا هذا العام غير متوفرة عندي الآن».