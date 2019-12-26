شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يترأس وفدًا لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على رأس وفد دعوي كبير من كبار قيادات الأوقاف، الخميس، الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد.

وقال وزير الأوقاف، خلال الزيارة: «نعيش معًا مناسباتنا السعيدة، ونعمل معًا على حماية أوطاننا ورفعة شأنها، في ضوء سماحة الأديان وعظمة الحضارة المصرية السمحة والروح الوطنية الصافية والقيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية».

وتناول الحديث مفهوم سماحة الأديان والعمل المشترك لترسيخ مفهوم حماية دور العبادة وحرية المعتقد، والعمل الوطني المشترك، وإعلاء القيم والمشتركات الإنسانية، وضرورة العمل البنّاء وبث روح التفاؤل والأمل في غد مشرق.