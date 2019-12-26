شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» توزّع مساعدات لخريجى «التربية الفكرية» ضمن مبادرة «كلنا واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت وزارة الداخلية زيارة إلى المُجمع الحرفى لمتحدى الإعاقة لخريجى مدارس التربية الفكرية بمنطقة الوايلى فى القاهرة، وتم توزيع مساعدات عينية عبارة عن (بطاطين، هدايا، وعبوات مواد غذائية متنوعة)، ضمن المرحلة العاشرة من مبادرة «كلنا واحد»، التى انطلقت بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبير من فروع السلاسل التجارية والشوادر، بأسعار مخفضة.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا، وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرصه على تقديم جميع أوجه الدعم، للتخفيف عن كاهلهم، خاصة محدودى الدخل، وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية، للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشادوا بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات.

وحرصت «الداخلية» على المشاركة الجادة لمنافذ «أمان» فى المرحلة الجديدة من المبادرة، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتستمر الوزارة فى تنظيم الزيارات والمبادرات الإنسانية والاجتماعية، إيمانًا بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزتها، للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.