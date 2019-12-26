شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس محمد سعيد محروس رئيسًا للقابضة للمطارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اليوم قرارًا بتكليف المهندس محمد سعيد محروس، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفًا للطيار أحمد جنينة، الذي قدم له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية.
جدير بالذكر أن «سعيد» كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيسًا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ورئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.
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