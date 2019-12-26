وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا بمشاركة غادة والي ومحافظ الفيوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وغادة والي، وكيل الأمين العام بالأمم المتحدة، معرض ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة الذي يستمر حتى 15 يناير، وذلك بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ويشارك في المعرض 400 عارض من مختلف محافظات الجمهورية.

هذا ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، ويضم المعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.

جدير بالذكر أن محافظة الفيوم ستكون هي ضيف شرف المعرض لهذا العام، حيث سيتم تخصيص جناح لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والأسر المنتجة، كما يتم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.

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كما يتم الاحتفاء بمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال جناح خاص، وكذلك تم تجهيز المعرض ليكون مناسبًا لأكواد الإتاحة ويوفر كراسي متحركة ومترجمي إشارة للتسهيل على الزائرين والعارضين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروضًا حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية، كما سيتم تخصيص منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أبنائهم، بالإضافة إلى منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويعد المعرض في هذه الدورة معرضًا صديقًا للبيئة، حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها أو الأدوات المستخدمة في المعرض.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض ديارنا يعد أكبر معارض الحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة، ويعكس استراتيجية الوزارة في دعم وتسويق الحرف اليدوية.

وأضافت أن المعرض يضم مجموعة متميزة من المنتجات وبأسعار مناسبة، فضلًا عن منتجات متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اختيار محافظة الفيوم كضيف شرف المعرض، يعكس الاهتمام بالحرف التراثية في الفيوم، ومنها منتجات الخزف والفخار ومنتجات النخيل وبعض المواد الغذائية.

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا بمشاركة غادة والي ومحافظ الفيوم

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا بمشاركة غادة والي ومحافظ الفيوم

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا بمشاركة غادة والي ومحافظ الفيوم

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا بمشاركة غادة والي ومحافظ الفيوم

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا بمشاركة غادة والي ومحافظ الفيوم