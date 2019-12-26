شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: معرض «ديارنا» فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها، اليوم، لوجودها «بين أسر مصر المنتجة في معرض (ديارنا) تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي»، مشيرة إلى أن «المعرض يعد فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة».
وكتبت انتصار السيسي، في حسابها على «فيس بوك»، الخميس: «كما بهرني أيضًا الحِرف والأشغال اليدوية لأبنائي من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدين على دورهم العظيم كشريك دائم في نجاح هذا المعرض».
كانت هذه تفاصيل خبر انتصار السيسي: معرض «ديارنا» فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.