شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: معرض «ديارنا» فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها، اليوم، لوجودها «بين أسر مصر المنتجة في معرض (ديارنا) تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي»، مشيرة إلى أن «المعرض يعد فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة».

وكتبت انتصار السيسي، في حسابها على «فيس بوك»، الخميس: «كما بهرني أيضًا الحِرف والأشغال اليدوية لأبنائي من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدين على دورهم العظيم كشريك دائم في نجاح هذا المعرض».