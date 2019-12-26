شكرا لقرائتكم خبر عن وفد شبابي مصري يشارك في البرنامج التطوعي لإدارة الأزمات بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لشؤون الوزير» برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن مشاركة وفد شبابي مصري بالبرنامج التطوعي لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر 2019.

ويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب على مخاطر دفع الأخطار وحماية الأرواح والممتلكات وتنظيم وإدارة الحشود في حالات الكوارث، ونشر الوعى لدى الشباب لتمكينه من اتخاذ كل التدابير الممكنة للتعامل مع الكوارث والحد من الخسائر المتوقعة.

ويقام على هامش البرنامج مجموعة من اللقاءات وورش العمل وتدريبات نظرية وعملية، بالإضافة إلى زيارات لبعض المعالم بمدينة جدة وزيارة مكة المكرمة.