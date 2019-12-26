شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: قطع المياه لمدة 12 ساعة عن منطقة العمرانية الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، حتى الثامنة صباح يوم السبت، عن منطقة العمرانية الشرقية بالكامل.

وجاء ذلك الإجراء نظرًا لحدوث عدة كسور بخط الطرد الرئيسى قُطر 400مم، لمحطة رفع صرف صحى العمرانية الجديدة، بشارع ترعة الزمر الغربى، ناصية شارع حامد عبدالعظيم.

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الأمر الذي يستلزم سرعة إصلاحه، ويتطلب قطع مياه الشرب عن منطقة العمرانية الشرقية بالكامل، وسوف تقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتتحرك في المناطق المتأثرة.

وقد وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كلا من رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حى العمرانية بمراعاة الانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة.

وأهاب محافظة الجيزة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات المياه النقية والصالحة للشرب، لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.