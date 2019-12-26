شكرا لقرائتكم خبر عن متعاملون: هيئة السلع تشتري زيت الصويا في مناقصة محلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال متعاملون إن الهيئة العامة للسلع التموينية، اشترت 34 ألفا و450 طنا من زيت الصويا في مناقصة محلية، اليوم الخميس.

كانت الهيئة تسعى لشراء ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا المحلي وألفي طن من زيت زهرة الشمس المحلي، على أن تتسلم الكميات بين الأول والخامس عشر من فبراير، لكنها لم تتلق أي عروض لزيت زهرة الشمس.

وبلغ سعر شراء زيت الصويا 12 ألفا و780 جنيها مصريا (796.26 دولار) للطن.