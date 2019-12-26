شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يصدر قرارا بتكليف باسم عبد الكريم مستشارا إعلاميا لوزارة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قرارًا بتكليف باسم سامى عبد الكريم مستشارًا إعلاميـًا لوزير الطيران المدني وذلك بجانب عمله رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات الدولية والداخلية بوزارة الطيران، خلفًا لـ دينا الفولي مدير عام الدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصر للطيران.

جدير بالذكر أن باسم عبد الكريم شغل منصب مستشار إعلامى فى عهد وزير الطيران السابق شريف فتحى إلى جانب عمله كرئيس للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية كما شغل أيضًا منصب متحدث إعلامى باسم وزارة الطيران لمدة كبيرة.

يذكر أن الطيار محمد منار عنبة تولى حقيبة وزارة الطيران المدنى، الأحد الماضي، خلفًا للفريق يونس المصري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على التعديل الوزاري وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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وُلِدَ الطيار محمد منار فى عام 1965، وحصل علي إجازة طيار تجارى فى عام 1989 وتم تعيينه بشركة مصر للطيران عام 1993 وهو قائد لطراز ثقيل بشركة مصر للطيران للخطوط أمضى أكثر من 26 عامًا من الخبرة والعمل فى قطاع الطيران، وقد شغل العديد من المناصب الإدارية المهمة حيث تتدرج فى شركة مصر للطيران، مساعد طراز خفيف فى عام 1993 مساعد طراز متوسط فى عام 1996، مساعد طراز ثقيل فى عام 1997 قائد طراز متوسط فى عام 1999، قائد طراز ثقيل فى عام 2009 .

تم تعيينه مساعدًا لوزير الطيران لشئون الطيران فى عام 2012 حتى 2013، ثم عضو بمجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى عام 2012 حتى 2014، ورئيس أكاديمية شركة مصر للطيران للتدريب منذ عام 2013 إلى 2017 بجانب عمله قائد طراز ثقيل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية .

وقد شهدت الأكاديمية الكثير من الإنجازات خلال فترة توليه المنصب، حيث اجتازت تفتيش المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) الذي أجرته المنظمة لتقييم معايير الجودة على البرامج والأنشطة التدريبية، التي تقدم داخل مركز التدريب للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومتطلبات الأيكاو.