شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا مساندة مصر لجهود الجيش الوطنى الليبى فى مكافحة الإرهاب. السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا مساندة مصر لجهود الجيش الوطنى الليبى فى مكافحة الإرهاب رئيس الوزراء يكلف بسرعة نقل 1000 موظف لسد العجز بمكاتب الشهر العقارى التعليم تعلن فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة الحكومة: تأسيس شركة بين الأوقاف والزراعة لمنح علامة "الذبح الحلال" Advertisements السيسى مهنئا بابا الفاتيكان بعيد الميلاد: نقدر جميع القيادات الدينية بالعالم المؤشر الرئيسى للبورصة يختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع 1% وضعف أحجام التداول صور.. أمطار غزيرة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 672 جنيها للجرام الأرصاد: طقس الغد ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة وأمطار على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة تدريبات منفردة لحراس الأهلي الأربعة قبل مواجهة بلاتينيوم فى دورى الأبطال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.