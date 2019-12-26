شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء تعلن غدا الجمعة أول أيام شهر جمادى الاولى لعام 1441 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الإفتاء المصرية فى بيان لها منذ قليل، أن غدا الجمعة أول أيام شهر جمادى الاولى لعام 1441 هجريا، وفق استطلاع هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر لعام 2019 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت درا الإفتاء: استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر لعام 2019 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الاولى لعامِ 1441 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

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وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ غدا الجمعة الموافق 27 ديسمبر لعام 2019 ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الاولى لعام 1441 هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.