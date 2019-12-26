موجز6.. السيسى يؤكد مساندة مصر لجهود الجيش الوطنى الليبى فى مكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا مساندة مصر لجهود الجيش الوطنى الليبى فى مكافحة الإرهاب.





فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا مساندة مصر لجهود الجيش الوطنى الليبى فى مكافحة الإرهاب

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

الظروف المادية صعبة.. 500 ألف فرنسى يعرضون هدايا عيد الميلاد للبيع بالإنترنت

تشهد الأيام الحالية حراك كبير فى الأسواق العالمية تزامنًا مع أعياد الميلاد، حيث يقبل الناس على تبادل هدايا عيد الميلاد، لكن الغريب أن أكثر من 500 ألف فرنسى عرضوا هدايا عيد الميلاد التى تلقوها للبيع على موقع "راكوتين" المتخصص فى التسويق الإلكترونى لإعادة بيع المنتجات، وذلك بعد ساعات من الاحتفال بعيد الميلاد فى فرنسا، الأربعاء، الموافق 25 ديسمبر.

الإفتاء: حديث "من لم تنهه صلاته عن فعل الفحشاء والمنكر فلا صلاة له" غير صحيح

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، اليوم الخميس ، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال حول صحة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه :"من لم تنهه صلاته عن فعل الفحشاء والمنكر فلا صلاة له".

تأكيداً لـ"سوبر كورة".. تريزيجيه والمحمدى فى تشكيل أستون فيلا ضد نورويتش

أعلن دين سميث المدير الفنى لنادى استون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه، التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مباراة نورويتش سيتى التى تنطلق فى الخامسة مساء الخميس على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من منافسات البطولة وجولة بوكسينج داى، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين فى ظل الوضعية الصعبة التى يمر بها الفريقان، حيث يواجه كل منهما شبح الهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بعد تراجعهما إلى مراكز الهبوط فى سلم الترتيب.

بليلة للشمبانزى وأرز بلبن للدب لحمايتهم من الصقيع بحديقة الحيوان.. صور

أعلنت الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان بالجيزة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وحدائق الحيوانات الفرعية بمختلف المحافظات، حالة الطوارئ بسب سوء حالة الطقس وهطول الأمطار وموجة الصقيع وبرودة الجو من خلال حزمة من الإجراءات الاحترازية لتلاشى أى من الأضرار التى تؤثر على الحيوانات بالسلب وتؤدى إلى نفوقها.

2020 مخبية إيه لمحمد صلاح؟ عبير فؤاد: يحقق نجاحا كبيرا بعد منتصف فبراير

احتل محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى والمنتخب الوطنى، مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، وبات الأطفال يعتبرونه قدوة لهم يتمنون أن يصبحوا مثله فى يوم من الأيام، فالنجاح الكبير الذى حققه اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح، وتصنيفه كأحد أهم اللاعبين فى العالم وحصوله على المركز الخامس فى تنصيف فرانس فوتبول، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا العامين الماضيين، كلها عوامل ساهمت فى خلق هذه المكانة له فى قلوب محبيه فى الوطن العربي.

كريستيانو رونالدو يمتدح نفسه: "أنا إنسان ذكى خالى من العيوب"

أبدى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، سعادته التواجد ضمن صفوف السيدة العجوز، مشيراً إلى أن هدفه فى شباك اليوفى عندما كان لاعبًا فى صفوف ريال مدريد هو الأفضل فى مسيرته، قال النجم البرتغالى فى تصريحات لصحيفة «DAZN» الألمانية، "فى الوقت الحالى لا أريد أن أصبح مدربًا، وربما يكون لدى شغف لهذا الأمر يومًا ما، وإذا حصلت عليه بالطبع سأتحمس، وأعتقد أن المدرب يجب أن ينقل شغفه للفريق، وأنا أحب الاستمتاع والمراوغة والتسديد وتسجيل الأهداف".

ترامب: نانسى بيلوسى "مجنونة" وإجراءات عزلى خدعة لم تؤد لشىء

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وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي بالجنون، قائلا "نانسى بيلوسى مصابة بالجنون لمجرد أن حزبها يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس النواب، وغرد عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، اليوم الخميس، "تلك الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب، سمحت لبيلوسى، بتنفيذ الإجراءات الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي من منصبه، لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب".

الرئاسة التونسية تنفى انضمام تونس إلى حلف تركيا فى ليبيا: موقفنا محايد

نفت الرئاسة التونسية التصريحات التى أدلى بها وزير خارجية الوفاق حول انضمامها إلى حلف تركى فى ليبيا، مؤكدة أن ما ورد على لسان الوزير لا يعكس الحقيقة، قائلة: "موقفنا محايد فى ليبيا ولم ننضم إلى أى تحالف". جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

صور.. أمطار غزيرة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد استمرار هطول امطار غزيرة مصحوبة بجو شديد البروده وسماء ملبدة بالغيوم تواصل امطارها بكافة الاحياء فضلا عن اعاقة حركة السيارات والموصلات بين مرفق المعديات الذى يربط بين قارة آسيا بورفؤاد وقارة افريقيا، ومن جانبها أعلنت كافة الأحياء بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حالة الطوارئ بالتدخل ودفع سيارات الشفط بالشوارع والميادين الرئيسية لسحب مياه الأمطار حتى يتسنى للمواطنين سهولة الحركة الى مداخل الوحدات السكنية.

بالأحمر المكشوف.. رانيا يوسف تهنئ جمهورها بالعام الجديد

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على تهنئة جمهورها بالعام الجديد والكريسماس، وظهرت رانيا فى الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على إنستجرام، بفستان أحمر مكشوف، قائلة:" يارب تبقى سنة سعيدة وفل على الجميع واللى محققش حلمه فى 2019 يحققه فى 2020"، و حاز الفيديو على إعجاب جمهورها، متغزلين فى إطلالتها، و متمنين لها سنه سعيدة و عام سعيد عليها والمزيد من النجاح.

المؤشر الرئيسى للبورصة يختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع 1% وضعف أحجام التداول

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط ضعف أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.546 مليار جنيه.

العربية: الرئيس العراقي برهم صالح يقدم استقالته للبرلمان

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل، بتقديم الرئيس العراقي برهم صالح استقالته للبرلمان، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة فى العراق.

البابا تواضروس لشيخ الأزهر: نحن صانعو سلام ولقاؤنا رسالة للجميع

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والوفد المرافق له في الكاتدرائية إذ هنئوا الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، وقال فى استقباله للشيخ : مثل هذه اللقاءات هى التى تقرب أبناء الوطن الواحد وتعطينا دفعات روحية لاستكمال المسيرة وكما جاء المجوس من المشرق (وهم علماء وفلاسفة )، للسيد المسيح وقدموا له هدايا ذهب ولبان ومر فنحن يجب أن نقدم ثلاث هدايا للإنسانية وهى المحبة والفرح والسلام.

الحكومة: تأسيس شركة بين الأوقاف والزراعة لمنح علامة "الذبح الحلال"

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من وزارتى الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة فى تأسيس شركة لمنح علامة "الذبح الحلال"، ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على المشاركة الفعالة فى هذه الصناعة وما تشهده من اتساع فى حجمها بالوقت الراهن والمردود الكبير المحتمل لتعظيم حصة مصر فيها.