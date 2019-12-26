شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تمنح 14 إصدارا لمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة لنشر الثقافة الوسطية بـ3 لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على إهداء مجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف باللغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) للمتدربين الأفارقة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وحرصًا من وزارة الأوقاف على تعميق علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة ، وفي ضوء دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي محليًّا وعالميًّا ، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الوطنية وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وخلال في اجتماعها الشهري بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عُقدت اليوم الخميس لجنة السنة والسيرة النبوية برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ، وبحضور كل من د. مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة ، و د. جاد الرب أمين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة سابقا ، ود. عبد المقصود باشا أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.

وقد استعرضت اللجنة مراجعة جانب كبير من الجزء الأول من كتاب الأحاديث القدسية ، والكتاب يشتمل على الأحاديث القدسية الموجودة في الكتب الستة (صحيح البخاري ، صحيح مسلم ، سنن أبي داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجه ) وتخريجاتها وشرحها وتوضيحها ، وبيان ما يستفاد منها في حياة المسلم ، وذلك تمهيدًا لطباعة الجزء الأول والثاني من الأحاديث القدسية.

والكتب التي تم إهداؤها هي :أولا : مجموعة الكتب باللغة العربية :

1 الفهم المقاصدي للسنة النبوية 2 فقه الدولة وفقه الجماعة 3 فلسفة الحرب والسلم والحكم 4 مفاهيم يجب أن تصحح 5 ضلالات الإهاربيين وتفنيدها 6 في رحاب فن المقال

م اسم الكتاب 1 الفهم المقاصدي للسنة النبوية Advertisements 2 مفاهيم يجب أن تصحح 3 حماية الكنائس في الإسلام 4 في فضاء الثقافة

م اسم الكتاب 1 الفهم المقاصدي للسنة النبوية 2 فقه الدولة وفقه الجماعة 3 حماية الكنائس في الإسلام 4 نعمة الماء



ثانيا : مجموعة الكتب باللغة الإنجليزية :ثالثا : مجموعة الكتب باللغة الفرنسية :