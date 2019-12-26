شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تمنح 14 إصدارا لمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة لنشر الثقافة الوسطية بـ3 لغات والان مع تفاصيل الخبر
وخلال في اجتماعها الشهري بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عُقدت اليوم الخميس لجنة السنة والسيرة النبوية برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ، وبحضور كل من د. مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة ، و د. جاد الرب أمين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة سابقا ، ود. عبد المقصود باشا أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.
وقد استعرضت اللجنة مراجعة جانب كبير من الجزء الأول من كتاب الأحاديث القدسية ، والكتاب يشتمل على الأحاديث القدسية الموجودة في الكتب الستة (صحيح البخاري ، صحيح مسلم ، سنن أبي داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجه ) وتخريجاتها وشرحها وتوضيحها ، وبيان ما يستفاد منها في حياة المسلم ، وذلك تمهيدًا لطباعة الجزء الأول والثاني من الأحاديث القدسية.
والكتب التي تم إهداؤها هي :أولا : مجموعة الكتب باللغة العربية :
|
1
|
الفهم المقاصدي للسنة النبوية
|
2
|فقه الدولة وفقه الجماعة
|
3
|فلسفة الحرب والسلم والحكم
|
4
|مفاهيم يجب أن تصحح
|
5
|ضلالات الإهاربيين وتفنيدها
|
6
|في رحاب فن المقال
|
م
|اسم الكتاب
|
1
|
الفهم المقاصدي للسنة النبوية
|
2
|
مفاهيم يجب أن تصحح
|
3
|حماية الكنائس في الإسلام
|
4
|
في فضاء الثقافة
|
م
|اسم الكتاب
|
1
|
الفهم المقاصدي للسنة النبوية
|
2
|
فقه الدولة وفقه الجماعة
|
3
|
حماية الكنائس في الإسلام
|
4
|نعمة الماء
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