شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بالقاهرة.. ونائب المحافظ يتفقد تطوير شارع البترول بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن عدد من أحياء القاهرة عدة حملات لرفع المخلفات والإشغالات، ومواجهة البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، حيث نفذ حى بولاق أبو العلا حملة لرفع الإشغالات بشارع 26 يوليو وشارع الجلاء، والتى تعيق سير المارة والسيارات.

وفى السياق قاد اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، حملة لرفع وإزالة الإشغالات من مساكن بيتشو وأسفل الطريق الدائرى والعمل على منع عودة الإشغالات مرة أخرى، كما قام حى الساحل برفع تراكمات القمامة والردش من شوارع ترعة الإسماعيلية وأحمد حلمى وسعد سليم والترعة البولاقية وميدان نفق عبود.

كما نفذ حى الوايلى أعمال رفع تراكمات القمامة ونظافة بشوارع "سعد ابن يوسف - سبيل الخازندار - الجنزوري - الطرابيشي - ميدان الحلبي - محمود فهمي - سوارس - ميدان السكاكيني - بين الجناين - رمسيس اسفل كوبري احمد سعيد".

ونفذ حى المعادى حملة مكبرة أسفرت عن رفع إشغالات بشارع 151 مع شارع مصر حلوان الزراعى، ورفع اشغالات بشارع المركز التجارى والشارع التجارى بزهراء المعادى، ورفع اشغالات وغلق وتشميع كافيه بشارع الخمسين وتقسيم الجمعيات بزهراء المعادى.

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وفى السياق تفقد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حى السلام أول وأعمال رصف شارع البترول ورفع كفاءته وخاصة بعد أعمال حفر توصيل المرافق للمترو وسيتم الرصف بمعرفة مديرية الطرق بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ونفذ حى شرق مدينة نصر حملة أسفرت عن رفع الاشغالات بشارع ياسين راغب وشارع زكريا عثمان بالمنطقة الثامنة، ورفع الإشغالات بشارع محمد توفيق دياب مع شارع مكرم عبيد بالمنطقة السادسة، ورفع الإشغالات بشارع محمد مقلد المتفرع من شارع مصطفى النحا، كما تم رفع الإشغالات بشارع اسماعيل المرشدى بالمنطقة العاشرة، و تم رفع الإشغالات بشارع أحمد تيسير مع شارع الميرغني أرض الجولف.