شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الآثار تجرى صيانة لأعمال الكهرباء بالمتحف المصرى بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى بالتحرير، إن هناك أعمال تطوير تتم فى المتحف، كما يوجد صيانة دورية لجميع الأعمال الكهربائية، حيث تم فصل تيار الكهرباء عن عدد من فاترين العرض المتحفى لاستبدال الأدوات التالفة مثل اللمبات بأخرى سليمة، وذلك من خلال قطاع المشروعات بوزارة الآثار، على أن يتم بشكل فورى.

وقال المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إنه تم الانتهاء من 85% من أعمال تطوير الموقع العام للمتحف المصرى بالتحرير، تضمن المدخل والأسوار الخارجية والحديقة المتحفية، بهدف رفع كفاءة الخدمات للزائرين.

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وأوضح رئيس قطاع المشروعات، أن الأعمال المتبقية تشمل أعمال تطوير دهان الواجهات الخارجية للمتحف المصرى بالتحرير باستخدام نفس الألوان السابقة، ورفع كفاءة السور الحديدى بالواجهة الرئيسية وإظهار الجزء السفلى منه الذى كان مدفوناً بالقواعد الخرسانية القديمة، بالإضافة إلى تدعيم وتطوير البوابات الخارجية الثلاثة بالواجهة الرئيسية لسهولة فتحها واستخدامها فى دخول وخروج الزائرين ونقل القطع الأثرية، مع تنظيف القواعد الحجرية للتماثيل المعروضة بالحديقة، وتطوير الحمامات الموجودة بالمتحف، إجراء الترميم الدقيق للوجهات الرخامية من قبل إدارة الترميم الدقيق بمنطقة القاهرة.

وأعلنت وزارة الآثار فى يوليو الماضى عن إجراء أعمال تطوير الموقع العام للمتحف المصرى بالتحرير، وذلك ضمن مشروع تطوير المتحف الذى تقوم به وزارة الآثار لرفع كفاءة خدمات الزائرين به.

وتشمل أعمال التطوير، المدخل والأسوار الخارجية والحديقة المتحفية، ترميم ودهان الواجهات الخارجية له باستخدام نفس الألوان السابقة، رفع كفاءة السور الحديدى بالواجهة الرئيسية، إظهار الجزء السفلى من السور الحديدى الذى كان مدفوناً بالقواعد الخرسانية القديمة، تدعيم وتطوير البوابات الخارجية الثلاثة بالواجهة الرئيسية لسهولة فتحها واستخدامها فى دخول وخروج الزائرين ونقل القطع الأثرية، تنظيف القواعد الحجرية للتماثيل المعروضة بالحديقة، تطوير الحمامات الموجودة بالمتحف، إجراء الترميم الدقيق للوجهات الرخامية.